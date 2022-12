Superbonus | Conte prima tra i manifestanti poi a Palazzo Chigi consegna della petizione | “Voglio evitare che animi si possano agitare”

(Di martedì 6 dicembre 2022) Dopo essere stato alla manifestazione in piazza Santi Apostoli a sostegnovertenza per lo sblocco delle cessioni dei crediti fiscali legati al, il leader del Movimento 5 stelle Giuseppe, si è diretto aperre unadelle imprese “esodate” dal bonus 110%. “Favoriamo il dialogo delle istituzioni con le persone che sono in difficoltà e soffrono – ha spiegato– Siamo stati in Piazza Santi Apostoli dove mi hannoto un volume con 20mila firme. Ci sono richieste al governo e chiedono che ci siano interventi per consentire ai cittadini e alle imprese di poter rifiatare edil fallimento”. “Ho dato un contributo anche perche gli ...

... questa mattina nella sede di via Campo Marzo,ha infatti raggiunto i manifestanti nella ...e privati raccolti in un sit in per chiedere lo sblocco della cessione dei crediti da. L'ex ...Così il leader del M5S Giuseppeall'Adnkronos, dopo essere stato a Palazzo Chigi per consegnare la petizione sulche gli era stata affidata, pochi minuti prima, dai manifestanti ...(Adnkronos) – “Visto che il governo non va e non ascolta le piazze portiamo noi le piazze dal governo, in modo da favorire il dialogo e non lasciare imprese, professionisti e privati nella disperazion ...(Agenzia Vista) Roma 6 dicembre 2022 “Presenteremo emendamenti per lo sblocco dei crediti del superbonus” Così Giuseppe Conte leader del M5s sul palco della manifestazione per lo sblocco dei crediti d ...