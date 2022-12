Stupro di gruppo a Siena | il calciatore Manolo Portanova condannato a sei anni

(Di martedì 6 dicembre 2022) La pena con rito abbreviato stabilita dal giudice delle udienze preliminari, Ilaria Cornetti. Stessa condanna per lo zio Alessio Angella. L’amico Alessandro Cappiello, che aveva scelto il rito ordinario, è stato rinviato a giudizio per lo stesso reato

diin una abitazione di Ceccano. Dai risultati della perizia effettuata sul telefonino non sarebbero emersi elementi che possano essere riconducibili ad una violenza sessuale.È qui che è iniziata ieri la missione di unristretto di giornalisti di varie nazionalità ... la Profil che garantisce percorsi di psicoterapia a donne vittime die violenze), sembra ...CALCIO - Manolo Portanova, il centrocampista del Genoa di 22 anni accusato di uno stupro di gruppo avvenuto in un appartamento di Siena nel maggio del 2021 a danno di una studentessa toscana di 21 ...Il calciatore del Genoa, Manolo Portanova, è stato condannato a 6 anni dal tribunale di Siena per violenza sessuale di gruppo in relazione agli abusi a una ragazza in un appartamento ...