Pnrr | il Governo Meloni chiede più soldi e più tempo

Leggi su zon

(Di martedì 6 dicembre 2022) Il, che in questi giorni ha discusso del, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ha fatto capire di aver bisogno di piùper la sua applicazione. Questo piano è il documento che spiega come ilitaliano intende spendere i finanziamenti in arrivo dalla Commissione Europea tramite il Recovery Fund. Sebbene alsia stata espressa la necessità di prorogare il piano per altri due anni, l’Europa avverte che esso può essere modificato solo negli stretti parametri già previsti altrimenti insorgerebbero problematiche dal punto di vista tecnico, politico e legale. Alcune fonti sosterrebbero che in qualche modo si stia cercando direggiare per motivare il fatto che alcuni obiettivi delnon verranno ...