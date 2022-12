Pimenta | «Pogba vuole tornare Dumfries difficile da vendere»

GianlucaDiMarzio.com

Nei mesi scorsi, oltre all'addio ufficiale al Qatar attraverso il suo agente Rafaelaha tenuto banco anche per le questioni extracampo: dalle accuse del fratello Mathias alle denunce ...Anche lì, però, il suo lavoro non si fermerà, così come confermato anche da Rafaela: con ... Qualora tutto andasse per il verso giusto, dal 6 dicembredovrebbe tornare a Torino per ... Pimenta: "Pogba non vede l'ora di tornare in campo. Dumfries Speriamo il suo valore non salga troppo" Le parole di Rafaela Pimenta a Sky Sport su Pogba, Dumfries e il Brasile al Mondiale in Qatar Intervistata da Gianluca di Marzio su Sky Sport, l'agente Rafaela Pimenta ha parlato della vittoria del Br ...L'avvocatessa brasiliana proseguirà in autonomia il suo percorso, così come Vincenzo: il gruppo assumerà anche un nuovo nome.