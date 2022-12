Ottenere un rimborso Enel? Le informazioni sulla procedura

Leggi su chenews

(Di martedì 6 dicembre 2022) Come si puòun? Ecco come è possibile per i clienti riuscire a ricevere dall’azienda la restituzione di una cifra versata. Potrebbero essere diverse le ragioni per cui volerunda. Una bolletta troppo alta che supera ad esempio di gran lunga i valori stimati reali, potrebbe essere uno dei motivi principali da spingerci a fare una richiesta di restituzione dei propri soldi.A qualcuno è capitato anche di pagare la stessa bolletta per ben due volte senza rendersene conto, uno sbaglio che però può essere spiegato all’azienda che avrà a quel punto il compito di rimborsare totalmente la cifra già emessa. Ma come è possibile richiedere une quali sono le procedure da seguire? Ecco ...