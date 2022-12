Napoli | subito Kvaratskhelia-Osimhen in attacco | chance per Hysaj

Leggi su napolipiu

(Di martedì 6 dicembre 2022) Ilgiocherà il 7 dicembre in amichevole contro l’Antalyaspor, Spalletti pronto a lanciarein. I due giocatori non hanno preso parte al Mondiale e quindi sono immediatamente disponibili.ha fatto vedere grandi cose in questa prima parte di ritiro, dimostrando di aver superato perfettamente il problema alla schiena.è sempre carico e vuole dare il massimo anche durante le amichevoli. Finalmente si torna a giocare e nonostante-Antalyaspor sia un’amichevole (si gioca alle 18.45 ora italiana ndr) c’è comunque grande curiosità di vedere gli azzurri in campo. Questo sarà il primo test match deldi Spalletti che poi giocherà anche contro il Crystalpalace per la Winter Football Series by ...