Manovra | Fazzolari | “Misura sul Pos può essere modificata Tetto al contante? No a passi indietro | non favorisce l’evasione”

(Di martedì 6 dicembre 2022) Dopo le accuse di ieri, con successiva retromarcia, a Bankitalia, ‘colpevole’ di aver criticato la primadel governo Meloni su Pos eal, come fatto in precedenza da Corte dei Conti e dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio per l’attuazione del programma, Giambattista, apre a modifiche sullache elimina le multe ai commercianti che rifiutano pagamenti elettornici. “Ladel Pos puòscendendo a 50, 40 euro su questo non faremo le barricate” affermache si rifiugia nell’utilità del “dibattito parlamentare”, che però sarà ridotto all’osso, visto che lava approvata entro fine mese. E sullo ...

Così il sottosegretario alla presidenza Giovanbattista Fazzolari intercettato vicino a Palazzo Chigi a proposito delle polemiche sulla misura contenuta in manovra che elimina le sanzioni a chi non accetta pagamenti elettronici. Dopo le accuse di ieri, con successiva retromarcia, a Bankitalia, 'colpevole' di aver criticato la prima manovra del governo Meloni su Pos e tetto al contante, come fatto in precedenza da Corte dei Conti. Si va verso un abbassamento della soglia sotto la quale non scattano sanzioni se l'esercente o il prestatore di servizi si rifiuta di accettare pagamenti con il Pos.