Le molte lingue del Pd

(Di martedì 6 dicembre 2022) L’inventore dell’Ulivo Arturo Parisi vede nella discussione che si è aperta sul manifesto dei valori “una riedizione del congresso di Livorno”. Roberto Speranza spara contro il manifesto fondativo del Pd: “Neoliberista”. Il vicesegretario uscente Provenzano ha parlato di “sedicenti riformisti che d’ora in poi è meglio chiamare conservatori”. Orlando s’è accorto di un nodo congenito, mai sciolto nel Pd, e neppure così secondario: “E’ la valutazione che diamo dello sviluppo capitalistico”. Per Goffredo Bettini : “Dobbiamo recuperare la scintilla della Rivoluzione d’Ottobre”. La signora Schlein già parla tree non è niente male. Ne imparasse di corsa un altro centinaio potrebbe almeno capire di cosa si parla in casa.

Il Foglio

