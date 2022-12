(Di martedì 6 dicembre 2022) Il presidente russo Vladimirnon andrà al vertice dei leader del G20 sull’isola indonesiana di Bali la settimana del 15 Novembre 2022. Yulia Tomskaya, capo del protocollo dell’ambasciata, ha detto: “Posso confermare che l’Ambasciatore Sergei Lavrov guiderà la delegazione russa al G20. Il programma del presidenteè ancora in fase di elaborazione, potrebbe partecipare virtualmente”. Dopo alcune indiscrezioni, è arrivata la conferma ufficiale comunicata da un funzionario del governo dell’Indonesia, dove si terrà il G20, e una rappresentante dell’ambasciata russa in Indonesia. Entrambi hanno detto chepotrebbe comunque partecipare virtualmente ad alcuni incontri. La Russia sarà invece rappresentata fisicamente al G20 dal suo ministro degli Esteri ed Ambasciatore Sergei Lavrov. La riunione dei leader di 19 tra i paesi più ...

Il Denaro

... e probabilmente proprio per questoinsiste " o almeno, di ... è però non soltanto la repressione , ma anchedi un ......è tagliare gli incassi della macchina da guerra di Vladimir. In questo contesto,'Opec+ ieri ha preferito mettersi in una ... Indi una ripresa delle quotazioni,'Arabia Saudita ... L'assenza di Putin al G20 - Ildenaro.it