La danza del piccione non piace a Roy Kean. 'Sembra Ballando con le stelle'

Leggi su agi

(Di martedì 6 dicembre 2022) AGI - Roye stronca il Brasile per gli eccessivi festeggiamenti dopo i quattro gol rifilati alla Corea del Sud, con i balletti di gruppo arrivati a coinvolgere il ct Tite che ha provato a replicare la "del" su una sola gamba dopo dopo la terza rete di Richarlison. "Non riesco a credere ai miei occhi", ha dichiarato l'ex centrocampista del Manchester United, ora telecronista per Itv, "ovviamente tutto eccellente da parte del Brasile, fantastica realizzazione di Vinicius e grande inizio di partita mauna puntata di 'Strictly come dancing' (il format originale inglese da cui è stato tratto 'con le', ndr), non mi". "La gente dice che è la loro cultura ma io credo che sia mancanza di rispetto per l'avversario, sono quattro ...