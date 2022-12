Iran | condannata a morte la compagna di cella di Alessia Piperno | ' Unite dallo stesso dolore'

(Di martedì 6 dicembre 2022) 'È stata la miadi. Un giorno è uscita per andare in infermeria e non è più tornata'. ...

'È stata la mia compagna di cella. Un giorno è uscita per andare in infermeria e non è più tornata'. ...A scrivere è Alessia Piperno, la 30enne blogger romana arrestata ina fine settembre e tornata ... allenatrice di pallavolo e mamma di tre figli,a morte per aver partecipato alle ...In Iran è il secondo giorno dei tre di sciopero dei negozianti proclamato in tutto il paese dai dimostranti che si oppongono al regime degli ayatollah. Nelle ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...