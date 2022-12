Io e Silvia Toffanin | la furia di Orietta Berti | come fa a pezzi Pamela Prati

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 6 dicembre 2022)contro. E volano gli stracci al Grande Fratello Vip, nel corso di una puntata scoppiettante in onda su Canale 5. Tra l'altro, Alfonso Signorini annuncia l'arrivo in prima serata a partire da sabato. Lo scontro di fuoco avviene quando Wilma Goich e Patrizia Rossetti si confrontano con la, senza troppi giri di parole, se ne dicono di tutti i colori. In quel momento, allora, la situazione sfugge di mano. Lanon sopporta più che si parli di Mark Caltagirone. E, in quel momento, interviene. “Lei dice che in Italia ci sono tre persone che non credono alla sua storia, cioè la Rossetti,e io e anche Sonia. Che vada a vedere i profili social del Grande ...