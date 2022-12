Il benessere del corpo e della mente sotto l’albero

Leggi su nonewsmagazine

(Di martedì 6 dicembre 2022) È un approccio aldiverso e completo quelloChiropratica, fondato sulla prevenzione e su un corretto stile di vita. Ma chi ci dice quale sia il corretto stile di vita durante la quotidianità? Cosa fare per iniziare bene la giornata, come comportarsi a casa con i bambini mentre giochiamo e li solleviamo da terra, come spostare dei pacchi pesanti senza provocare danni all’apparato muscolo-scheletrico, l’importanza di scegliere il materasso giusto, di stare a tavola, in ufficio, in auto. Tutti questi consigli, che il Dottore Luraschi ama chiamare #chirojotips sono contenuti nel nuovissimo libro Effetto Wow (Mondadori Electa). Il regalo perfetto per chi si ama, da fare trovare come una carezzadi Natale, utile per prendersi cura di sé e delle persone a cui si vuole bene. Una straordinaria ...