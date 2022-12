GF VIP e nuovi ingressi | tra i concorrenti anche Fariba Tehrani | i nomi

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 6 dicembre 2022) Sembra realmente vero, con, la mamma di Giulia Salemi, potrebbe essere ben presto nella casa del GF Vip. L’indiscrezione circola da poche ore sul web e, secondo quanto riferito, la signora– la mamma di Giulia Salemi – potrebbe ben presto entrare a far parte del cast del GF Vip 7. Non ci sono conferme o smentite a riguardo, ma il suo ingresso sembra ormai essere certo. La nuova vippona dovrebbe entrare dall’iconica porta rossa insieme a Milena Miconi e Manuela Villa.al GF VIP Sappiamo che, da tempo,si sente pronta per l’esperienza nel lussuoso loft di Cinecittà e quest’anno potrebbe essere l’occasione giusta per la mamma di Giulia di entrare finalmente a far parte dei gieffini di Alfonso Signorini. Di recente abbiamo visto la ...