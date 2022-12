George Ciupilan critica Antonino Spinalbese fuori onda | “Ignavo”

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 6 dicembre 2022) Stasera la ventesima puntata del Grande Fratello Vip 7 è stata incentrata perlopiù su. Prima di parlare di altro che non sia lui sono dovute passare le undici di sera. Pertanto gli altri concorrenti sono diventati spettatori del reality a cui loro stessi partecipano. Dopo il blocco dedicato al triangolo Edoardo Donnamaria – Antonella Fiordelisi e, in cui gli ultimi due hanno ammesso di “godere” della dinamica tra i tre e della gelosia del volto di Forum per la fidanzata,si è pronunciato in un. Leggi anche: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7 Il giudizio su: “me e Nikita, poi ...