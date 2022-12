Fiorentina | Castrovilli | «Spero di rientrare a gennaio»

(Di martedì 6 dicembre 2022) Le parole di Gaetano, centrocampista della, sulle sue condizioni dopo la rottura del legamento crociato Gaetanoha parlato in occasione del premio Le Velo. Il centrocampista dellaha aggiornato i tifosi viola sulle sue condizioni dopo l’infortunio al crociato. PAROLE – «Sono rientrato a pieno regime con la squadra, ora aspettiamo altri 15 giorni per cautela. Poi dal 15 di dicembre proseguiamo il nostro percorso che coinvolge anche le amichevoli: speriamo di essere pronti per la prima di campionato». L'articolo proviene da Calcio News 24.

