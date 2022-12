Empoli | Henderson in uscita

LA CRONACA TABELLINO- STURM GRAZPRIMO TEMPO: Perisan; Stojanovic, De Winter, Luperto, Cacace; Fazzini, Marin,; Bajrami; Lammers, Cambiaghi.SECONDO TEMPO: Perisan, ...L'è infatti ultima nella classifica degli assist , con solo 5 passaggi utili per trovare la ... Gli assistman azzurri ad oggi sono stati Stojanovic, Ebuehi,, Lammers e Satriano, ma è ...Si guarda in casa Empoli per il prossimo mercato e lo si fa nella “nobiltà” della serie B. Infatti ci sarebbero due importanti club che per risollevarsi da una situazione tutt’altro che confortante av ...Altro nome monitorato dalla società aquilotta per rinforzare il centrocampo, sotto diretta indicazione di mister Luca Gotti ...