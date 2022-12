“Devi uscire dal GF Vip” L’annuncio di Signorini e subito la tristezza nella casa

Leggi su tuttivip

(Di martedì 6 dicembre 2022) La sua grandissima carica energica e la classica veracità partenopea non sono bastate per farlo restate a soggiornare a Cinecittà. Non che fosse antipatico al pubblico, ma contro c’era qualcuno di troppo forte in questo capitolo di GF Vip 7. Luciano Punzo ieri è stato eliminato. Salve Micol Incorvaia e Patrizia Rossetti. Una parte di telespettatori ci ha sperato fino all’ultimo. L’ex tentatore di Temptation Island, uno dei pochi ad essere riuscito nel difficile intento di separare definitivamente una coppia mettendocisi in mezzo, si è dovuto far da parte. Luciano Punzo l’eliminato di questa frizzante 20esima puntata del GF Vip 7. Perché? GF Vip 7, fuori Luciano Punzo A rimanerci più male è stata l’ex fiamma di Antonino Spinalbese, scaricatadopo aver fatto scintille sotto alle coperte, Oriana Marzoli. “Mi sento male, è un grande amico”, ha ...