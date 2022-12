A spasso con Moravia | De Chirico e la Magnani | autobiografia d’autore a “Più libri | più liberi”

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 6 dicembre 2022) Questo libro : “Ho vissuto la vita. Ho vissuto la morte” diverrà oggettivamente percepito anche da me giorno 7 dicembre nella sala della Fiera, a Roma, che riguarda l’editoria, e precisamente nel “punto” dell’Editore Armando. E’ una doppia biografia, della giovinezza estrema che estremizza la maturità, ed il tentativo di capire la nostra condizione naturale e storica e l’orientamento personale che vogliamo stabilire. Come ho dichiarato in varie circostanze il pubblicare nella rivista diretta da Alberto, “Nuovi Argomenti”, il “Saggio sulla letteratura italiana attuale” (marzo 1963) ebbe percussione mondiale, consentendomi collaborazioni che si compendiarono nel 1965 in un volume di poesie pubblicate da Vallecchi, il più scelto in campo , ne derivò il Premio della Fiera Letteraria,la massima rivista letteraria tradizionale dell’epoca, relazioni ...