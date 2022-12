Una ragazza di 14 anni è stata uccisa in un attacco con coltello nel sud della Germania

... il film di Mimi Cave disponibile su Disney+ che comincia comestoria d'amore ed evolve in un ... "In Raw" di Julia Ducournau, la protagonista Justine (Garance Marillier) -vegetariana al suo ...... nel 2018 la regione di Afrin e nel 2019striscia di confine tra Kobanê e Jazirah, con la ... lauccisa a settembre dalla polizia morale, proveniva dalle aree curde del Paese. Due ...Brutto episodio di violenza ieri pomeriggio in pieno centro, a Baronissi. Un 20enne è stato aggredito da un giovane non ancora maggiorenne, probabilmente con un martello. Futili i motivi ...StampaCon un martello colpisce un ragazzo più grande, mandandolo in ospedale: viene fermato e lo attende una denuncia per lesioni. L’ennesima lite tra giovani, a Baronissi, ha rischiato di sfociare – ...