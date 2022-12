Savoia | danneggiata l’auto del team manager | la condanna di Emanuele Filiberto

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiParabrezza distrutto e carrozzeria: è come si presentava ieridi Vincenzo Musto, ildelCalcio (squadra che milita nel campionato di Eccellenza campano), vettura parcheggiata all’esterno dello stadio Giraud di Torre Annunziata (Napoli). La scoperta è stata fatta dallo stesso Musto di ritorno dalla vittoriosa trasferta della sua squadra ad Ercolano (ilha battuto lo Sporting Ercolanese 1-0). A denunciare l’episodio, attraverso una nota, è il fresco presidente del club, il principedi, che nel ricordare come Vincenzo Musto sia ”tra i piu’ stretti collaboratori del dottor Nazario Matachione (tra i componenti della cordata di imprenditori che ...

Metropolisweb

l'auto del team manager del, Vincenzo Musto. Il grave episodio, denunciato dal principe Emanuele Filiberto con una nota stampa, è avvenuto ieri pomeriggio dopo la vittoria in ...L'altra sede, "Libeccio", distante poche centinaia di metri dalla prima, venneanch'... alla Brigata Folgore, al 66º Reggimento fanteria aeromobile "Trieste", al Reggimento... Danneggiata l'auto del team manager del Savoia, la denuncia del principe Filiberto Parabrezza distrutto e carrozzeria danneggiata: è come si presentava ieri l'auto di Vincenzo Musto, il team manager del Savoia Calcio (squadra che milita nel campionato di Eccellenza campano), vettura ...Danneggiata l'auto del team manager del Savoia, Vincenzo Musto. Il grave episodio, denunciato dal principe Emanuele Filiberto con una nota stampa, è avvenuto ieri pomeriggio dopo la vittoria in ...