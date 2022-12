Sampdoria | Winks vuole esserci in Turchia | il punto

Dopo aver goduto di un sabato di assoluto riposo, lasi è rimessa immediatamente al lavoro nella giornata di domenica. Agli ordini di Dejan ...per Ignacio Pussetto (a Udine) e per Harry(...Laprosegue la preparazione in vista della seconda parte di stagione. Dejan Stankovic e il ... cure per Ignacio Pussetto (a Udine) e per Harry(in Spagna). Sabato la squadra godrà di una ...Non solo Harry Winks è in dubbio per il ritiro in Turchia: Andrea Conti, terzino della Sampdoria, potrebbe non partire. Il motivo Il nome di Andrea Conti compare tra i “bocciati” di Dejan Stankovic e ...Harry Winks vuole partire per la Turchia con la Sampdoria. Il centrocampista inglese ha manifestato la sua voglia di continuare la riabilitazione in ritiro Se le decisioni di Dejan Stankovic, relativa ...