Prima de ‘La Scala’ Milano 2022 | data | orario e come seguirla in diretta tv

Leggi su sportface

(Di lunedì 5 dicembre 2022) La, l’e le indicazioni per seguire inladella Scala, quest’anno in scena nel giorno del patrono della città di, Sant’Ambrogio. L’evento culturale e mondano tra i più importanti dell’anno quest’anno vedrà in scena il ‘Boris Godunov’ di Modest Musorgskij, diretto dal regista Kasper Holten, con Riccardo Chaillydirettore musicale. QUANDO EIN TV – L’evento andrà in onda in esclusiva su Rai 1, mercoledì 7 dicembre a partire dalle 17:45. A condurre l’evento vi sarà Milly Carlucci con Bruno Vespa, all’interno di unatelevisiva che comprenderà anche interviste con i tanti spettatori che assisteranno all’evento. Lo spettacolo, con la regia televisiva di Arnalda Canali, sarà ...