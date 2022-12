Pontecagnano Faiano | il Comune presenta la ‘Magia del Natale’ il programma

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiI concerti di Alex Britti (18 dicembre), i Neri per Caso ( 19 dicembre) e LdA più Alfa (22 dicembre) sono certamente i tre appuntamenti più attesi de “La Magia del Natale” un articolatoche spazia dalla musica alla gastronomia che accompagnerà il Natale nella città di. Il sindaco Giuseppe Lanzara e l’assessore Adele Triggiano hannoto, questa mattina, al, il cartellone che prevede appuntamenti da oggi e fino alla fine di gennaio. Tutti i rioni della città sono coinvolti, dal Museo Archeologico degli Etruschi al Borgo di(27 e 28 dicembre artisti e giochi di strada), dal belvedere di Magazzeno ( che il 3 gennaio ospita uno spettacolo per bambini) a Sant’Antonio ( venerdì 6 gennaio “ Arriva La Befana”) in ...

SudTv

Daall'Università Bocconi. È la storia di Piersilvio Cusmano , classe 2001 originario di, che nei giorni scorsi ha conseguito la laurea triennale in Economia ...Davide Merigo vincendo la puntata si è aggiudicato di fatto un corso completo ad In Cibum, la Scuola di Alta Formazione Gastronomica che ha sede a(Salerno, Campania). La puntata ... “Sii Saggio, Guida Sicuro” ha fatto tappa a Pontecagnano Faiano Sorprendente finale, quella della decima edizione di “Bake Off Italia – Dolci in forno”. Davide Merigo vince e approda a "In Cibum".Nei giorni scorsi ha conseguito la laurea triennale in Economia Aziendale e Management con una tesi incentrata sulla sua città ...