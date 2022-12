Non tirate Umberto per la canottiera | perché Bossi non è l' ariete abbatti-Salvini

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 5 dicembre 2022) «Siamo qui per rinnovare la Lega, non per distruggerla, che sarebbe solo un piacere al centralismo romano. Ma tanta gente, nostri militanti, mi sta chiedendo da tempo di far qualcosa e noi non potevamo stare fermi. La Lega non può esistere senza un'identità chiara e forte. Temevamo che tanta gente se ne sarebbe andata dalla Lega, non possiamo accettarlo senza fare niente». C'erano cinque-seicento persone, compreso il nostro cronista Fabio Rubini, ieri a Giovenzano, nel Pavese, ad ascoltareal primo evento pubblico del Comitato per il Nord, da lui creato. Vecchio glorie, come Roberto Castelli, Francesco Speroni, Toni Da Re e i lombardi Angelo Ciocca, europarlamentare e Paolo Grimoldi, ex parlamentare per quattro legislature. Era il raduno dei leghisti più distanti dal segretario Matteo, quelli che non hanno mai ...