Naspi | quando parte il pagamento di dicembre

Leggi su consumatore

(Di lunedì 5 dicembre 2022) In arrivo i pagamenti diper i percettori dell’indennità di disoccupazione per coloro che hanno perso il lavoro Nel caso in cui si perda il lavoro, cosa non difficile in Italia, lo Stato prevede misure per sostenere la fase di ricollocazione. E’ prevista, infatti, la, nuova indennità di disoccupazione per coloro che hanno L'articolo proviene da Consumatore.com.