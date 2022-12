Le commissioni sui pagamenti digitali e l’alibi di Pago PA per diversi esercenti

Leggi su giornalettismo

(Di lunedì 5 dicembre 2022) La credibilità di uno Stato si misura anche dalle piccole (ma a volte mica tanto piccole) cose. La questione deielettronici ha concentrato su di sé diverse attenzioni da parte diesecutivi, come abbiamo avuto modo di vedere in questo prospetto della storia del POS in Italia. Oggi, è tornata prepotentemente d’attualità, viste anche le nuove regole che – sul tema – vorrebbe introdurre il governo di Giorgia Meloni. L’istituzione di una soglia oltre la quale garantire l’obbligo di accettareelettronici – attualmente fissata sui 60 euro – è oggetto di discussioni dagiorni ormai e vede l’Italia divisa in due: da un lato ci sono i consumatori, tendenzialmente favorevoli all’utilizzo del POS (ielettronici nel nostro Paese sono aumentati in maniera significativa ...