La Generazione Z apre le orecchie e se ne infischia dei social

ImpresaCity

... ma forse non tutti sanno (o non tutti si ricordano) che la Smart ForTwo di prima, ... Al suo interno troviamo optional interessanti, tra cui il pulsante Grand Air chetutti i finestrini ......Pinguini tornano a raccontare con la dovuta autenticità gioie e malinconie di un'intera,... e ci mettiamo in mezzo anche l'inedito 'La teoria del caos' chel'album, restano bruttarelle, ... Il mondo dell'as-a-Service sta cambiando il concetto di software vendor: gli hyperscaler forniscono tecnologie abilitanti a nuovi operatori che non vengono dai mercati software tradizionali L’ex centrocampista dello scudetto del ’76 Eraldo Pecci ospite del Museo granata in occasione dell’evento per festeggiare i 116 anni del Toro, 8ª edizione della Hall Of ...Tra le novità integrate in macOS Ventura, il sistema operativo per Mac, c’è la possibilità di separare il soggetto dallo sfondo nelle foto. L’elemento separato da una foto può essere sfruttato per cre ...