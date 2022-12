Juventus | i vertici sapevano tutto secondo i pm | ogni decisione condivisa da Elkann

Tuttocampo

: secondo i pm isapevano tutto .: le plusvalenze per alleggerire i conti .: i dubbi legati alle manovre stipendi ., la mamma di Rabiot contraria alle ...30 Non ci sono solo 'Manovre stipendi' e 'Plusvalenze nelle carte dell'inchiesta della Procura della Repubblica di Torino contro lae i suoi ormai ex -. Nei faldoni depositati in tribunale e soprattutto con le intercettazioni raccolte dai PM, emergono anche le strategie mercato degli ultimi anni del club ... Caso Juventus - Riunione in gran segreto con partnership dei Bianconeri e vertici della Lega La Juventus rischia la retrocessione in Serie B per l’inchiesta sulle plusvalenze: lo sostiene l’avvocato Mattia Grassani, esperto di diritto sportivo. Intervenuto a Radio Anch’io lo sport, in onda su ...Ed è un segnale positivo: la Juventus ha tagliato nettamente con il passato ... “Allora il sistema Juve fu quello di inquinare e attaccare il sistema arbitrale dal vertice. Oggi il fatto che gli ...