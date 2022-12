Il cane intrappolato per tre giorni

(Di lunedì 5 dicembre 2022) C’è una notizia che la settimana scorsa, in seguito alla tragedia della frana di Ischia, è stata riportata da tantissime testate mainstream, anche blasonate. Si tratta della storia di Yuki: Casamicciola. Ilda sabato nell’auto travolta dalla frana – Ischia, unè rimasto in auto per tre. Ora è stato salvato, il proprietario è stato travolto dalla frana – Ischia, unrimane per trein un’auto travolta dalla frana – Ischia,salvato dopo tre: aspettava nell’auto i padroni morti nella frana A leggerli così l’idea che il lettore ricava è che ilfosse dentro una macchina durante frana e smottamenti, e sia stato da lì salvato dopo tre. Ma se andiamo a cercare ...

Quella di ieri, 2 dicembre, è stata una giornata all'insegna ...I due giovani hanno provato a liberare il cane che sembrava fosse rimasto intrappolato nella macchina capovolta. Ma Yuki, era proprio lui, non voleva essere salvato e soprattutto non voleva uscire da ...