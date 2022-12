Hajime Moriyasu | chi è il ct del Giappone che con i suoi appunti compulsivi ribalta le partite

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Sono davvero tanti ormai gli allenatori che durante la partita prendonoper poter modificare in corsa d’opera la propria squadra. Se il primo è stato Sacchi, venendo anche deriso in quel periodo di rivoluzione che il tecnico fusignanese ha innescato, oggi i vari Sarri, Louis van Gaal e Mourinho cercano di appuntarsi le idee migliori e le informazioni più importanti per poter far vincere le proprie squadre. C’è un allenatore però che prendein maniera compulsiva e sembra quasi che siil futuro, sembra che scrivendo sappia quello che succederà. Questo allenatore è, ct del, che in Qatar ha cambiato per due volte faccia alla sua squadra grazie a cambi tattici e di uomini risultati poi decisivi per vincere contro due corazzate come Germania e ...