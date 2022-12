GF Vip più sporco della storia | qual è stata l’edizione del reality che ha battuto ogni record di lerciume

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 5 dicembre 2022) La casa più spiata d’Italia non può che essere quella del Grande Fratello che da quasi sette anni si è popolata non solo d agente comune ma anche da vip. C’è unperò che ha reso gli inquilini un po’ invisi agli amanti del pulito che è quello di più sporca edizione tra quelle messe in onda. Chi segue iinfatti ama seguire le vicissitudini degli inquilini appassionandosi anche alle loro abitudini, in questo caso a quelle rivolte alla pulizia. Secondo gli ex abitanticasa,più sporca di sempre è la sesta, la seconda condotta da Alfonso Signorini. I coinquilini più volte durante il giorno hanno lamentato proprio la mancanza di igiene esortando tutti coloro che vivono all’interno del quadrilatero di darsi da fare per pulire. Impossibile dimenticare l’attenzione con cui Manila Nazzaro cercava ...