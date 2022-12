Chiariello | “Il caso Juventus rende De Laurentiis un gigante”

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Iltiene banco nelle pagine dei giornali e in tutti i social network italiani. I rischi che la società bianconera, a fronte delle accuse che le vengono fatte, sono davvero molteplici, anche se pare non essere l’unico club coinvolto in questo caos generale dovuto alle plusvalenze. Aurelio DeNapoli (Getty Images)sicuro: “La figura di ADL ne esce ingigantita” A proposito di plusvalenze e di illeciti, ha parlato il giornalista Umbertoa Campania Sport nel corso del suo editoriale. Di seguito quanto evidenziato: “I filoni di inchiesta sono due: plusvalenze e stipendi. E poi ci sono gli extra fondi. Agnelli ha già avuto sei mesi di squalifica per aver partecipato con Raiola all’operazione di Pogba, condotta in maniera illecita. Inoltre il ...