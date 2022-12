Chi è Antonino Spinalbese? Età | fidanzata e Instagram

Il Fatto Quotidiano

...percosse che la stessa ha fatto su. Negli scorsi giorni, infatti, sui social sono circolati diversi video che mostravano la gieffina alzare le mani sull'ex di . Il web si è diviso, tra...Sanremo 2023, i nomi dei Big che non ce l'hanno fatta, da Daniele Silvest Grande Fratello Vip, Oriana prende a calci e pugni Antonino: “Questa aggressività non può più essere… Stasera in tv alle 21.40 su Canale 5 torna per un altro appuntamento il Gf Vip. Sicuramente al centro della puntata un focus sarà dedicato a Oriana Marzoli che tra confessioni e massaggi ...Volevo conoscere Antonino, volevo anche dimenticare quella persona ... non può più essere giustificata“, scrive un utente su Twitter. C’è anche però chi la difende twittando: “Lui rideva e la ...