Calenda “Con Renzi arriveremo a un partito unico nel 2024”

...alla proposta di Carlodi utilizzare i fondi non spesi del Pnrr per il programma Transizione 4.0 per un nuovo round di aiuti all'ammodernamento delle imprese. "Ne stiamo discutendola Ue",...magna troppo; disdire l'appuntamentola scusa del podologo e registrare Viva Rai2!". "Voglio ringraziare chi mi ha dato questo quadernetto", conclude Fiorello imitando il presidente ...Per i sondaggi, Fratelli d'Italia di Meloni cresce dello 0,5% in settimana, male invece il Partito democratico e il MoVimento 5 stelle ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Governo Meloni, news. Premier: Pnrr non basta, Ue faccia di più a partire da energia. LIVE ...