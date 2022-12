Calcio | Mondiali 2022 William Carvalho | “Svizzera avversario difficile”

Leggi su oasport

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Il Portogallo ha superato senza patemi i girone aiin Qatar e domani inizierà l’avventura dei lusitani nella fase ad eliminazione diretta: la banda di Fernando Santos si ritroverà davanti lanegli ottavi di finale. Alla vigilia il commento di: “Nelle ultime due partite contro laabbiamo ottenuto una vittoria e una sconfitta. Sappiamo che sarà un. Ma quello che posso dire è che latroverà un Portogallo concentrato e i giocatori faranno del loro meglio per vincere la partita”. Prosegue: “Il gruppo è unito come sempre, fin dal primo giorno del nostro arrivo qui. Abbiamo lavorato bene. Crediamo di poter fare cose buone come abbiamo fatto in passato. Il Portogallo deve giocare come ...