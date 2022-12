Terremoto alle isole Eolie | scossa di magnitudo 4 6

(Di domenica 4 dicembre 2022) Due scosse, una più forte, l'altra meno . Ma è bastato a far tornare la paura. La prima di4.6 si è verificata8,12 in zonain provincia di Messina. Lo riferisce l'Istituto ...

Unadi magnitudo 4.6 è stato registrato dall' Ingv8:12 a tre chilometri di profondità nel mare delle Eolie, a Sud di Vulcano. La scossa è stata avvertita dalle persone in tutta la ......sentito il, ma non sono stati segnalati danni, al momento - Due scosse, una più forte, l'altra meno . Ma è bastato a far tornare la paura. La prima di magnitudo 4.6 si è verificata8,...AGI - Una scossa di terremoto di magnitudo 4.6 si è verificata alle 8,12 in zona Isole Eolie in provincia di Messina. Lo riferisce l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. L'epicentro del ...Un terremoto di magnitudo 4.6 è stato registrato dall' Ingv alle 8.12 a 3 km di profondità nel mare delle Eolie ...