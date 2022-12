Salernitana | arriva il primo sorriso interno | battuto il Chieti

Leggi su anteprima24

(Di domenica 4 dicembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – Dopo ilsuccesso in campionato, della scorsa settimana, laFemminile 1970 tornava in campo contro le abruzzesi dell’ EsCalcio a 5. La sfida il nono turno del girone C di Serie A2, con Gonzalez tornata a disposizione nel gruppo granata e Antonia Giugliano out per noie fisiche, vede le ragazze di mister Lanteri impegnate tra le mura amiche di Pontecagnano dovela prima vittoria casalinga per 9-5. Una gara condotta dalle padroni di casa vede le ospiti riportarsi sul pari nella ripresa prima dell’allungo vincente salernitano. Il quintetto caro al patron Pizzicara sale cosi a 9 punti in classifica.Femminile 1970-: la gara Laparte bene e con Di Martino, al 1?, prova subito ...