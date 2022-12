Piatto di Sant' Antonio | il nuovo programma - Cronaca - lanazione it

(Di domenica 4 dicembre 2022) Lo stop dovuto alla pandemia ha fatto fare gli 'straordinari' al Priori Serventi: il loro incarico si è protratto eccezionalmente per 3 ...

LA NAZIONE

Lo stop dovuto alla pandemia ha fatto fare gli 'straordinari' al Priori Serventi: il loro incarico si è protratto eccezionalmente per 3 ...... addobbi ed Epifania sul Ponte dei Miracoli Il ponte della Resistenza, dove si dice che'... con la Natività allestita su una battana, la tipica barca dal fondodei pescatori locali. Orario: ... Piatto di Sant’Antonio, il nuovo programma Un mese di eventi per celebrare il patrono angelano dopo due anni di pandemia, con un occhio alla tradizione ma anche al difficile momento economico e quindi senza grandi eventi ma non dimenticando qu ...Sant’Arpino (Caserta) – L’associazione Culture Space, presieduta da Aniello Di Santillo, presenta il suo calendario di eventi natalizi. Si parte l’8 dicembre, ...