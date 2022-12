LIVE Snowboardcross | Les Deux Alpes 2022 in DIRETTA | Visintin | Sommariva e Leoni approdano ai quarti di finale

Leggi su oasport

(Di domenica 4 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11:04 Gara che si allineerà alle semifinali al termine dell’ultima batteria di. Al cancelletto di partenza Casta (FRA), Brockhoff (AUS), McManiman (CAN), e Siegenthaler (SUI). 11:03 Esce di scena anche l’americana Jacobellis, che sbaglia nelnel tentativo di rientrare sulle avversarie. Quarto vinto dalla francese Trespeuch dinanzi alla statunitense Gulini. 11:02 Penultima heat deidifemminili con Petit Lenoir (FRA), Trespeuch (FRA), Jacobellis (USA), e Gulini (USA). 11:00 Caduta per Pereira de Sousa (FRA). Vince agevolmente l’australiana Baff, che stacca il pass per le semifinali assieme all’elvetica Casanova. Eliminata Adamczykova (Samkova da nubile). 10:59 Secondo quarto che vede ai nastri di partenza Baff (AUS), ...