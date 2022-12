Gigi D’Alessio su Anna Tatangelo | “Le storie finiscono | oggi sono felice”

Leggi su howtodofor

(Di domenica 4 dicembre 2022), 55 anni d’età e 30 di carriera, si confessa in una lunga intervista rilasciata al “Corriere della Sera”. La passione per la musica, si scopre subito, era scritta nel suo Dna: “A 5 anni già suonavo la fisarmonica di mio fratello Pietro (…) A 10 anni entrai in conservatorio (…) Quando mi chiamavano per i matrimoni — eravamo un quartetto, io stavo alle tastiere, quindi ero il capo orchestra anche se il più piccolo, e a molti, per questo, giravano le scatole — non mi davano nemmeno i soldi, soltanto la bomboniera degli sposi che per me era un trofeo”. A cambiargli la vita fu l’incontro con Mario Merola: “Un personaggio unico, di grande carisma, eravamo come padre e figlio. Un pezzo di pane, l’uomo più buono al mondo, anche se nei film faceva il cattivo, il guappo, il carcerato, il mammasantissima. Girare a Napoli con lui era ...