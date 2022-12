Formazioni ufficiali Bari-Pisa | Serie B 2022 2023

Leggi su sportface

(Di domenica 4 dicembre 2022) Ledi, sfida valida per la 15esima giornata della. Il successo alla squadra di Mignani manca da ben sette partite, finite con tre sconfitte e quattro pareggi. Quest’oggi i biancorossi proveranno a sbloccarsi davanti al proprio pubblico, ma di fronte troveranno unche al contrario è in grandissima forma. Nove risultati utili di fila per la squadra allenata da D’Angelo. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 15:00 di domenica 4 dicembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.: In attesa: In attesa SportFace.