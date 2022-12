Elly Schlein abolisce il palco e si candida alla segreteria Pd mentre le cantano Bella Ciao | “Scriveremo una pagina nuova | andrò in giro con zaino e taccuino per ascoltare la gente”

(Di domenica 4 dicembre 2022) L’ex vicepresidente della regione Emilia Romagna manda un saluto affettuoso a Bonaccini e scioglie le riserve al Monk di Roma: «Voglio diventare lasegretaria del Pd, terremo insieme questa comunità, ma non ci saranno mai gliiani». Accanto a lei giovani amministratori accomunati da un credo: «Tornare in mezzo ai cittadini»

Nel giorno del lancio a Roma della candidatura alla segreteria Pd da parte di, eletta come indipendente alle ultime elezioni alla Camera nelle liste di dem e progressisti, al Nazareno c'è già chi ha scelto da che parte stare. Se Base Riformista di Lorenzo Guerini ...'Mai chiedere il permesso per innovare, dice. Prenderò la tessera del Partito Democratico per sostenere la candidatura dia segretaria, e chiedo a chi ha a cuore il futuro, non solo della sinistra, di fare lo stesso'. Lo scrive su Twitter Lorenzo Donnoli, esponente delle Sardine, che in un posto su Facebook ...A Stefano Bonaccini, candidato alla segreteria del Pd, ricorda di aver scelto come suo collaboratore Nardella, "un buon collaboratore" e a Elly Schlein che "si è fatta candidare da noi". Continua a ...Milano, 4 dic. (askanews) - "Parte un percorso e io sono disponibile a fare questo percorso collettivo e che maturi anche nella candidatura alla segreteria del Pd. Voglio provare a vincere questa bell ...