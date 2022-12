Calciomercato.com

Nuovo colpo di testa per: tinta Nutella con riflessi ramati La show - woman 44enne torna su Instagram con un'anticipazione sui look delle feste. In jumpsuit da disco queen e con la chioma lunghissima nella ...Mamma e figlia. Sembrano due gocce d'acqua. Stiamo parlando die sua madre. La, che dagli anni Duemila è sempre in prima linea, adesso resta al centro della cronaca rosa. Ancora una volta. Si parla di sua madre, che somiglia tantissimo ... Elisabetta Canalis fa l'albero in lingerie e fa impazzire i fan, CHE FOTO! Re Carlo aveva detto a Elisabetta "non sono una banca" parlando di Harry di cui lamentava le continue e pressanti richieste telefoniche di denaro ...La bella showgirl Elisabetta Canalis ha sorpreso tutti con la sua pubblicità in collaborazione con intimissimi! Un video, si potrebbe dire, a sorpresa che ha scioccato i followers. Ma di cosa si ...