Classifica Coppa del Mondo salto con gli sci femminile 2022-2023 | Pinkelnig leader a +53 su Opseth

Leggi su oasport

(Di domenica 4 dicembre 2022) Ladeldicon gli sciha preso il via da Wisla, in Polonia, con l’austriaca Marita Kramer quale detentrice. Siamo già con la bandiera dell’Austria al comando, ma non legata a Kramer, bensì a Eva, capace di collezionare quattro podi consecutivi in terra polacca e poi a Lillehammer. Per lei debutto davvero significativo, a mostrare una forma già ben presente in attesa degli appuntamenti che realmente faranno comprendere chi può lottare per la generale. Di seguito lagenerale delladeldicon gli scidopo Lillehammer....