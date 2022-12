Cancro al seno | l' Intelligenza artificiale potrà prevedere il carcinoma

Leggi su affaritaliani

(Di domenica 4 dicembre 2022) Una rivoluzione per la cura delale una nuova frontiera per la prevenzione. L’ha realizzata una ricerca a guida israeliana, principalmente del Dipartimento di Patologia, Carmel Medical Center di Haifa e del Departmento di Oncologia, Haemek Medical Center di Afula in Israele (a cura degli studiosi Gil Shamai, Amir Livene, Antonio Polonia, Edmondo Sabo, Alessandra Cretu, Gil Bar-Sela &Ron Kimmel), pubblicata su Nature in cui “la predizione” delalè finalmente possibile a distanza di anni. Segui su affaritaliani.it