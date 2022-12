Brasile | una bistecca da 300 euro in Qatar Thiago Silva sulle polemiche | “Qualcuno vuole intralciarci”

(Di domenica 4 dicembre 2022) Alla vigilia dell’ottavo di finale contro la Corea del Sud, insi discute del caso dellad’oro. La Gazzetta dello Sport ricostruisce la vicenda, partendo da una giornata libera concessa dal Ct Tite ai giocatori. Alcuni di questi – Gabriel Jesus, Eder Militao, Vinicius – sono andati a cena con Ronaldo il Fenomeno in un ristorante di Doha, ordinando un filetto con foglie d’oro, un piatto dal costo di quasi 300. Una vicenda divenuta pubblica e che ha fatto discutere in patria. Sulla vicenda è intervenuto anche: “In primo luogo qui dobbiamo analizzare che cosa facciamo in campo, valutare se abbiamo giocato bene o male. Di quel che accade fuori dal campo non mi permetto di parlare. Abbiamo goduto di una breve pausa, i ragazzi potevano uscire con le famiglie e cenare dove ...

