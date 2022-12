(Di sabato 3 dicembre 2022) Le notizie che coinvolgono lantus stanno facendo grande scalpore nel mondo del calcio. Le accuse contro di loro hanno costretto infatti alle dimissioni tutti i membri del CDA bianconero, fra cui il presidente Andrea Agnelli e il vicepresidente Pavel Nedved. A complicare la situazione, è stata anche la “spifferata” di alcune intercettazioni telefoniche oggetto dell’inchiesta, con una serie di dichiarazioni imputate ad Agnelli e compagnia che hanno alzato ancora di più il vespaio di polemiche. Alessandro Renica Renica si scaglia contro la: che! I sostenitori della altre squadre non hanno fatto mancare parole di sdegno per queste notizie e tanti sono quelli che hanno iniziato a sollevare seri dubbi sulla verità dei risultati sportivi bianconeri degli ultimi anni. Fra questi, l’ex difensore azzurro ...

Spazio Napoli

Nella passata stagionelo juventino Ramsey, dopo un testa a testa con l'attaccante della ... Ma in pole - position c'è ancora il portiere ex Inter Radu, 'decisivo' nellovinto dal Milan ...... campione italiano con la formazione Primavera degli azzurri nel 1979, poi, dopo aver giocato a Palermo e Pisa, rientra al Napoli nella formazione che, con Maradona,il primodegli ... Vinse lo Scudetto col Napoli, che attacco alla Juve: “In condizioni normali non avrebbero vinto” Demme potrebbe però desistere dalle offerte che arrivano dall’Italia e dall’estero: la prospettiva di vincere lo Scudetto al Napoli potrebbe fargli cambiare idea sulla partenza a gennaio e convincerlo ...NAPOLI - Fossero anche banconote, e non lo sarebbero perché a certi livelli si procede diversamente, un miliardo di euro fa rumore: e lascia scatenare la più pigra fantasia. Con un miliardo di euro si ...