Se vince lei me ne vado | Gori avvisa gli ex Ds Pd nel caos

(Di sabato 3 dicembre 2022) Un documento di dieci pagine e mezzo in cui si parla di Ulivo, bipolarismo maturo, vocazione maggioritaria, alleanze chiare. Il tutto datato 16 febbraio 2008. È il nuove fronte dello scontro interno al Partito Democratico, tanto da portare il sindaco di Bergamo, Giorgio, a non escludere le dimissioni. «Ho condiviso la Carta dei Valori del Pd, aldilà delle leadership che si sono alternate. Oggi leggo che qualcuno vorrebbe mandare quella Carta al macero, e sospetto che siano gli stessi che vorrebbero Elly Schlein segretaria, per dare vita alla "rifondazione". Se i fondamenti del Pd non verranno stravolti rimarrò in questo partito. Altrimenti prenderò atto del fatto che il Pd è diventato un'altra cosa, e mi riterrò libero di decidere il da farsi». Il tutto nasce nel Comitato Costituente che si è riunito alcuni giorni fa a Roma e che è chiamato a riscrivere il Dna del ...