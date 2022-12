Perugia-Novara in tv oggi | canale | orario e diretta streaming A1 Femminile 2022 2023 volley

Leggi su sportface

(Di sabato 3 dicembre 2022) Tutto pronto per Bartoccini Fortinfissi-Igor Gorgonzola, partita valevole per la decima giornata della regular season di Serie A1di. Le ragazze di Matteo Bertini, dodicesime in classifica con 7 punti, vogliono sfruttare il campo di casa per provare a conquistare la terza vittoria stagionale. Servirà però una grande prestazione per fermare le azzurre di Stefano Lavarini, che non hanno ancora trovato la miglior forma ma rimangono squadra molto temibile. Chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 21.00 di sabato 3 dicembre al Pala Barton di. Di seguito, le informazioni per seguire inla partitadella Serie A1 ...